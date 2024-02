Centrodestra diviso a Settimo

Se a Cornaredo la coalizione di centrodestra ha infine scelto la figura da candidare a sindaco, a Settimo la situazione non si sblocca.

Centrodestra diviso

Il centrodestra resta diviso, con le due anime della coalizione (Forza Italia e Lega da una parte, Fratelli d’Italia dall’altra) che palesano per l’ennesima volta in questi mesi importanti differenze di vedute su metodi e nomi per scegliere il candidato sindaco.

Settimana prossima è previsto un nuovo incontro a livello di segreterie provinciali dei tre partiti, ma nel frattempo da Settimo gli esponenti di Forza Italia e Lega, con due comunicati a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro (firmati dai rispettivi segretari cittadini Gennaro Ricciardi e Luca Bulciaghi), denunciano la stessa cosa appellandosi ai propri vertici provinciali e regionali: Fratelli d’Italia ha nuovamente rinviato l’incontro per definire gli accordi di coalizione, gli avversari politici sono già attivi con un candidato impegnato in campagna elettorale ormai da mesi, se non c’è accordo, autorizzateci a correre da soli.

Forza Italia e Lega

La volontà di Forza Italia e Lega espressa attraverso le due segreterie cittadini è quella di proseguire il percorso annunciato mesi fa, con Ruggiero Delvecchio candidato sindaco.

«Gli iscritti di Forza Italia Settimo chiedono al proprio Provinciale e Regionale di essere autorizzati a correre da soli, ovvero con le forze politiche che, a livello locale, vorranno condividere il percorso già iniziato con nome e programma qualora anche settimana prossima non si dovesse trovare una accordo» ha scritto il coordinatore Ricciardi.

Nuovo rinvio da Fdi

«Preso atto che, ancora una volta, una delle forze politiche che comporrebbero la presunta coalizione di centrodestra ha rinviato ogni decisione inerente la candidatura a sindaco nella nostra città, la Lega di Settimo ritiene che la situazione di stallo sia estremamente preoccupante. Vista l’ormai già iniziata campagna elettorale da parte delle forze politiche di sinistra, pensiamo non sia più possibile procrastinare oltre la presentazione del nostro candidato sindaco» scrive la Lega con il segretario Bulciaghi.

Anche la Lega chiede ai propri vertici provinciali enazionali, qualora anche settimana prossima non ci fosse accordo, di poter correre da soli.