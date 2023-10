Centro sportivo Pertini: Forza Italia pronta ad aiutare l'Amministrazione per riaprirlo

Il gruppo di Forza Italia di Vittuone dopo l'annuncio dalla chiusura del centro sportivo cittadino si è detto disponibile per cercare, insieme alla maggioranza, di risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.

"Abbiamo appreso dal comunicato dell’Amministrazione Comunale dell’ordinanza di chiusura del centro sportivo Pertini", fanno sapere da Forza Italia - In data 22 settembre, ben prima del sopraluogo dei Vigili del Fuoco, i nostri consiglieri comunali Enzo Tenti e Bagatti Claudia avevano già presentato un’interpellanza per avere informazioni sull’affidamento del centro e soprattutto sullo stato di predisposizione del Bando che ricordiamo è un obbligo di legge. Ora a fronte di questi nuovi sviluppi più gravi ci siamo attivati per monitorare la situazione e ci muoveremo sempre attraverso i nostri consiglieri Tenti e Bagatti per un accesso agli atti ed avere più informazioni per capire quali azioni concrete siano state fatte dal 2018 ad oggi, volti ad avere un quadro chiaro della situazione".

"Per noi l’intento non è quello di trovare un colpevole, ma una soluzione affinché si possa riaprire la struttura nel più breve tempo possibile dopo aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge.

Questa Amministrazione ancora una volta conferma di non aver un dialogo costruttivo con le realtà operanti sul territorio, infatti molti spazi come il centro Polifunzionale Hertel, il Centro Sportivo Bongiorno, il Teatro Tresartes, il Bar sotto i portici del Municipio sono chiusi e la Giunta Bonfadini trova sempre un colpevole; un’associazione, un operatore, il gestore o ancora più semplice le amministrazioni precedenti. La realtà sta tutta nella dimostrata difficoltà di questa amministrazione nell’azione politico/amministrativa e nell’ essere troppo attendista negli adempimenti di legge. Purtroppo l’attesa non è mai una buona soluzione. Noi tramite Tenti e Bagatti vogliamo essere azione spronante per smuovere le situazioni. Come per esempio spingere per la realizzazione di uno spazio idoneo per i medici di base dove potrebbero implementare ed introdurre nuovi servizi sul territorio di Vittuone. Il Campo sportivo, è l’ennesima struttura pubblica chiusa che ha come risultato un ulteriore disagio per i cittadini. Ancora una volta ricade su di loro la politica del non fare".