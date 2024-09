La convenzione tra Comune di Bareggio e società Polsporteventi S.r.l. per gestire il Centro sportivo Magistrelli-Arcadia firmata nel 2020 doveva terminare nel 2035: la fine anticipata, fanno sapere da Comitato Bareggio 2013, merita qualche riflessione in vista delle prossime scelte della Giunta comunale.

Centro sportivo di Bareggio e l'addio del gestore, Gibillini: "Fulmine a ciel sereno"

La società lascia la gestione del Centro nell’anno in cui termina il contributo comunale alle spese e solo dopo aver ricevuto fino all’ultima rata dei 128.000,00€ previsti. Il Comune in quattro anni ha contribuito anche agli interventi straordinari rimborsando alla società oltre 50.000,00€ per le spese sostenute.

Il rifacimento delle torri faro (81.224,56€) è stato a carico del Comune mentre la riqualificazione della pista di atletica in programma per il 2023 per 85.000,00€ è stata posticipata dalla maggioranza.

“La società in questi quattro anni ha invece eseguito gli interventi riferiti dal Sindaco il 27 giugno nella risposta all’interrogazione che ho presentato afferma il consigliere comunale della Lista civica Bareggio2013 Davide Casorati: certificazione degli impianti della struttura e della sede, sostituzione di reti, porte, panchine, mobili, trattamento dei campi e ristrutturazione della sede e del bar aperto a tutti. In quattro anni sono stati investiti 260.000,00€ di risorse comunali per il Centro. Da un lato è stata salvaguardata la struttura, dall’altro lato è stata però usata dagli atleti bareggesi soltanto nelle ultime due stagioni sportive, afferma il consigliere comunale della Lista, Monica Gibillini.

Corsi di calcio per i bambini

A settembre 2023 diversi bambini e ragazzi di Bareggio che avevano frequentato con entusiasmo il Centro nel 2022 sono stati costretti a iscriversi in altri Comuni per continuare a imparare e giocare il calcio, la società infatti non ha proseguito con l’attività. Soltanto con l’arrivo del Vittuone Calcio dopo la chiusura del Centro sportivo di Vittuone ha permesso ad altri ragazzi/e anche bareggesi e iscritti a Vittuone di allenarsi e giocare sui campi dell’Arcadia fino a luglio scorso”.