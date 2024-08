Sono settimane di grande lavoro in Municipio a Bareggio per quanto riguarda il centro sportivo “Magistrelli” di via Matteotti. Per motivi economico-gestionali, a luglio la SSD Polisporteventi ha infatti chiesto ufficialmente la rescissione del contratto di gestione sottoscritto nel 2020 a seguito di bando pubblico.

Centro sportivo a Bareggio: primo un contratto ponte, poi l'affidamento

“La nostra Amministrazione – spiega il vicesindaco e assessore allo Sport Roberto Lonati – si è subito attivata con gli uffici e con i nostri legali per la risoluzione, possibilmente consensuale, del contratto. La società ha protocollato la documentazione necessaria e nei prossimi giorni faremo un sopralluogo al centro sportivo per verificare che non ci siano stati inadempimenti contrattuali. Se tutto sarà in ordine, si potrà procedere alla chiusura consensuale”.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è chiudere la vicenda il più velocemente possibile in modo tale da procedere con un nuovo affidamento tra la fine di agosto e l’inizio di settembre e non perdere la nuova stagione calcistica:

Un contratto ponte prima di decidere il nuovo affidamento