Cecchetti, Lega: "Il Ministero dell'Innovazione a Milano non è un contentino"

E' scontro fra Lega e La Russa di Fratelli d'Italia che ha definito la possibile presenza del Ministero dell'Innovazione a Milano come "un contentino". A rispondergli il leghista Cecchetti.

A scatenare il dibattito era stato pochi giorni fa il segretario della Lega, Matteo Salvini, che aveva proposto come sede del Ministero dell'Innovazione, Milano. Un'idea che ha fatto storcere il naso a Ignazio La Russa, cofondatore di Fratelli d'Italia, che ha definito l'idea "un contentino che non cambierebbe niente per i milanesi".

Una frase che non è piaciuta ai leghisti, tra di loro anche a Fabrizio Cecchetti, deputato coordinatore Lega Lombarda Salvini Premier:

“Lasciano perplessi le parole di La Russa su la nostra proposta di un ministero dell’Innovazione con sede nella città meneghina - ha affermato Cecchetti - Secondo lui valorizzare Milano e i territori per le loro specificità è un contentino? Noi non lo crediamo e, del resto, l’idea non avrebbe accolto approvazioni bipartisan. A Milano e in Lombardia vengono depositati un nuovo brevetto o marchio su tre a livello nazionale: per questo Milano sarebbe la sede naturale per questo ministero e questo nuovo dicastero potrebbe favorire l’assegnazione del Tribunale Europeo dei Brevetti, avviando un circolo virtuoso che aumenterebbe la capacità attrattiva di Milano e favorirebbe la creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro soprattutto per i giovani. Tutto questo sarebbe solo simbolico? Non crediamo proprio…”.