Castano, lavori Cap: chiusa via del Pozzo

Via del Pozzo chiusa per motivi di sicurezza. A comunicarlo stamattina il sindaco di Castano Primo Giuseppe Pignatiello. “Vi comunico che questa mattina come deciso con il nostro Comando di Polizia locale è stata disposta la chiusura temporanea di via del Pozzo fino all’incrocio con la piazza per motivi di sicurezza così da garantire l’esecuzione dei lavori. Abbiamo già allertato l’ente che deve eseguire l’intervento, il gruppo CAP, e abbiamo chiesto di intervenire immediatamente”.