Cassinetta: Finiguerra si ricandida a sindaco

Annunciata ufficialmente la candidatura di Domenico Finiguerra a sindaco di Cassinetta di Lugagnano. Già alla guida del borgo dal 2002 al 2012, si presenta con la neonata civica “Per Cassinetta di Lugagnano”

E’ stata annunciata ufficialmente la candidatura di Domenico Finiguerra a sindaco di Cassinetta di Lugagnano. Già alla guida del borgo dal 2002 al 2012, Finiguerra si ripresenta oggi con un nuovo progetto, la lista civica “Per Cassinetta di Lugagnano”.

I promotori della neonata così raccontano il progetto:

Con Domenico ci saranno importanti protagonisti delle passate giunte Finiguerra insieme a cittadine e cittadini alla prima esperienza politica, uniti dai valori di convivenza civile, democratica ed ecologista, e dallo spirito che ha animato, oltre trent’anni fa, i fondatori del Gruppo Per Cassinetta: perseguire “l’idea nobile” della politica agendo per il bene della comunità, coltivando una connessione umana empatica ed inclusiva con i cittadini per assicurare un’amministrazione efficace, stabile e trasparente. Come già avvenuto nei precedenti due mandati di Domenico Finiguerra, noi del gruppo Per Cassinetta di Lugagnano: – lavoreremo ad un programma concreto per offrire un alto livello qualitativo e quantitativo dei servizi presenti oggi in paese e per ripristinare funzioni essenziali e presidi fondamentali come, solo a titolo di esempio, un punto vendita di generi alimentari e di prima necessità in Cassinetta; – valorizzeremo e supporteremo tutte le preziose realtà culturali, sociali e aggregative, promuovendo la relazione e la partecipazione costante dei cittadini (ad esempio istituzionalizzando e incentivando la possibilità per i cittadini di intervenire liberamente prima di ogni Consiglio Comunale) costruendo un rinnovato tessuto sociale e di relazioni umane, un cuore comune, un centro pulsante della vita di comunità; – confermeremo la visione di tutela del territorio, della biodiversità e dei beni comuni, risorse preziose da preservare per garantire la transizione ecologica ed il contrasto al cambiamento climatico, necessari per la vita delle prossime generazioni e del pianeta; – ribadiremo la decisa e intransigente opposizione (politica, amministrativa e legale) ad ogni ipotesi progettuale che preveda (o anche solo preluda) la realizzazione di collegamenti stradali di tipo tangenziale o autostradale; – cureremo con costanza il decoro dell’ambiente urbano e presidieremo con la massima attenzione le piccole manutenzioni e la qualità del patrimonio comunale e del verde pubblico; – elaboreremo un nuovo Piano Regolatore (PGT), che confermerà la politica di Stop al Consumo di Territorio, non consentirà alcuna trasformazione di suoli agricoli o verdi in edificabili e punterà sul recupero del patrimonio edilizio esistente; – infine, come già fatto tra il 2002 e il 2012, coglieremo tutte le opportunità di finanziamento, partecipando ai bandi che si renderanno disponibili a tutti i livelli per realizzare progetti e servizi utili alla collettività. Nelle prossime settimane organizzeremo una campagna di ascolto, sia in presenza che online, fatta di incontri con Domenico Finiguerra e con gli altri componenti del gruppo “Per Cassinetta di Lugagnano”, per dare a tutti i cittadini la possibilità di sognare con noi la Cassinetta che verrà.