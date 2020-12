Casorezzo, 100mila euro da Regione per la ciclabile

Il Comune di Casorezzo ha annunciato che il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato uno stanziamento di 100.000 euro per il rifacimento della pista ciclabile che va da Casorezzo a Furato.

La ciclabile verso Furato

La proposta è stata lanciata dal consigliere regionale Gianluca Comazzi; la pista si congiungerà a quella già esistente, integrandola. Il finanziamento sarà assicurato con prelievo dal “Fondo per la ripresa economica” per l’anno 2021.

Le parole di Oldani

“Bisogna specificare che la pista ciclabile ufficialmente esiste già, l’Amministrazione precedente alla nostra aveva spianato una strada bianca dichiarandola tale – ha spiegato nel dettaglio il sindaco Pierluca Oldani – Con il tempo quella strada si è dissestata molto. Il Comune non poteva fare manutenzione perché la via risultava ancora proprietà privata; i privati non avevano interesse a pagare una manutenzione da sé. Così la strada si è degradata. L’idea successiva era di fare una pista ciclabile per collegarla a quella sul territorio di Inveruno che viene verso Casorezzo e che ad un certo punto si interrompe. La cifra, che risulta importante, è necessaria perché bisogna prevedere un fondo più solido rispetto alle ciclabili comuni, perché è necessaria che transitino anche i mezzi agricoli. Casorezzo risulterà collegata con Inveruno in modo più consono”.

