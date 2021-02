Caso mensa scolastica, Il Pd: “Vittoria delle famiglie e dei bimbi”

Caso mensa scolastica a Parabiago, dopo le criticità segnalate dai genitori, l’azienda gestore del servizio ha inviato una lettera in cui assicura che ha accettato la maggior parte delle richieste avanzate. Il Pd esulta.

Caso mensa scolastica: le problematicità

Porzioni ridotte, errori nella distribuzione dei pasti ai bambini celiaci, problematicità nel segnalare l’assenza dei propri figli: queste alcune delle criticità nel servizio di Dussmann e che erano state segnalate dai genitori durante la Commissione Mensa. Segnalazioni che avevano mosso anche la politica. Infatti dichiarano dal Pd cittadino:

“Dopo che durante le prime riunioni della Commissione mensa erano stati sollevati da genitori e docenti rappresentanti numerosi problemi legati al servizio appaltato alla Ditta Dussmann riguardanti porzioni più ridotte rispetto a quelle consigliate dalle linee guida vigenti in materia, problemi legati alle diete speciali ed altri aspetti organizzativi del servizio, il gruppo consigliare del Partito Democratico ha presentato 2 dicembre 2020 una interrogazione che, raccogliendo le problematiche sollevate in Commissione, chiedeva chiarimenti all’Amministrazione e sollecitava la risoluzione dei problemi evidenziati oltre che controlli più accurati e costanti sul rispetto del contratto d’appalto”.

La soddisfazione dei “dem”

La Dussmann ha inviato in questi giorni una comunicazione alle famiglie dove segnala di aver accettato la maggior parte delle richieste avanzate. “Ottimo risultato del Gruppo consigliare del Pd che considera la tematica affrontata molto importante e degna della massima attenzione, perché riguarda il benessere dei nostri alunni – hanno chiosato dal circolo – I consiglieri del gruppo del Pd esprimono la loro soddisfazione per i risultati ottenuti, i loro ringraziamenti ai genitori che ci hanno informato e stimolato ad intervenire e rimangono a disposizione per ogni ulteriore problema”.

La lettera di Dussmann

Si legge nella comunicazione della ditta che gestisce il servizio mensa ai genitori:

“La presente per informare che la maggior parte delle richieste avanzate nei confronti di Dussmann e Comune sono state accettate e in gran parte già effettuate; alcune sono in lavorazione. Nello specifico per il plesso Manzoni, si aggiornano i genitori che:

– gli spazi in refettorio sono stati riorganizzati in modo da gestire meglio gli spazi in ottemperanza al protocollo anti-covid sfruttando anche alcuni spazi che erano rimasti in sospeso con l’aggiunta di nuovi tavoli per garantire meglio il distanziamento tra gli alunni.

– le porzioni somministrate sono state aumentate tenendo conto delle linee guida ATS Milano e abbandonando le più ristrette dell’ATS insubria.

– particolari accorgimenti aggiuntivi sono stati apportati per la consegna delle diete speciali per evitare ogni possibile errore.

– la Commissione ha richiesto la sostituzione integrale dei menu vigenti a favore di uno più ricco e vario. Si attende approvazione finale ATS. Seguirà aggiornamento per la messa in opera.

– Insieme alla cucina sono stati rivisti gli orari per la consegna della frutta a metà mattina che non tenevano conto dei vari scaglioni orari delle classi. Stiamo verificando se ora la frutta arriva all’orario corretto in tutte le classi permettendo a tutti gli alunni di mangiarla nell’intervallo.

– è stata revisionata anche la procedura in merito al sistema di prenotazione pasti, con blocco inserimento/disdetta pasti, dieta in bianco, allungando il tempo fino alle ore 9:30 (a seguire allego la procedura per utilizzare la piattaforma anche tramite cellulare); eventuali emergenze di disdette pasti dopo l’orario concordato vanno eseguite mezzo mail entro e non oltre la giornata stessa, in modo da verificare e sistemare la prenotazione dell’utente.

– Si ricorda che oltre alla procedura sul portale Dussman per segnalare assenza/assenza prolungata / dieta in bianco è fondamentale scriverlo anche sul diario per informare alle proprie insegnanti che devono sapere chi esce a pranzo o chi ha in quel giorno la dieta in bianco.”