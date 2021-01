Il capogruppo della Lega di Abbiategrasso Maurizio Piva chiede scusa per gli insulti pronunciati da Emanuele Gallotti in Consiglio comunale”

Caso Gallotti, la Lega si scusa: “Comportamento irrispettoso”

Caso Gallotti, arrivano le scuse della Lega dopo le forti polemiche sollevate dalle opposizioni per gli insulti rivolti in aula dall’esponente del Carroccio al consigliere di Cambiamo Abbiategrasso Christian Cattoni ed agli elettori del sul gruppo. Questa la nota del capogruppo della Lega Maurizio Piva: “Come capogruppo della Lega in Consiglio comunale voglio porgere a nome dell’intero gruppo consiliare sentite scuse al Consiglio comunale e a tutti i cittadini per il comportamento tenuto dal consigliere Emanuele Gallotti durante la seduta di venerdì 15 gennaio. Un comportamento che, seppur animato dalla passione che mette per la sua città,è scaturito in un eccesso di nervosismo che certo non rispecchia i valori del dovere civico, del rispetto e del confronto reciproco che dovrebbero essere sempre alla base del comportamento di noi consiglieri, e che come come Lega vogliamo continuare a perseguire”.