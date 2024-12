Caso Comerio, Zenaboni replica al sindaco: "Si assuma le sue responsabilità"

Prosegue anche sotto le feste la saga a puntate sull'uscita della consigliera Elena Comerio dalla giunta Bonfadini, avvenuta questa estate. L'ultimo capitolo della vicenda porta la firma del coordinatore di Forza Italia Vittuone Claudio Zenaboni, nel cui partito Comerio è recentemente approdata.

La risposta di Zenaboni è arrivata a pochi giorni di distanza dalle affermazioni del sindaco Laura Bonfadini, che nel commentare la querelle estiva aveva affermato come, per onesta verso i cittadini, la consigliera Comerio avrebbe dovuto dimettersi dal suo ruolo anziché rimanere tra i banchi dell'Aula vittuonese. Così il coordinatore di Forza Italia:

"Il Sindaco si assuma le sue responsabilità sulla scelta del ritiro delle deleghe alla Dott.ssa Comerio e non faccia dietrologie che non esistono. Ha fatto la sua scelta ora ne subisca le conseguenze. Quasi dispiace che stiano passando notti insonni rimuginando e pensando a chissà quali complotti. Stiano sereni e se riescono cerchino di pensare ai problemi di Vittuone: ovvero si occupino di riaprire le strutture chiuse da loro dal 2020 e di non investire fondi in opere inutili come lo spostamento del mercato".