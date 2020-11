Casetta dell’acqua anche nella frazione di sant’Ilario

Casetta dell’acqua, il distributore sarà installato anche nella frazione di sant’Ilario di Nerviano.

Casetta dell’acqua, c’è il bis

Arriva la seconda Casetta dell’acqua a Nerviano. L’annuncio è stato dato dal sindaco Massimo Cozzi in questi giorni. Nei primi mesi del 2021, infatti, il distributore di acqua (liscia e gasata) sarà installato nella frazione di Sant’Ilario, precisamente nel parcheggio dell’ex Acli, immobile fatiscente abbattuto nei mesi scorsi e che si trova a due passi dal centro cittadino.

“Finora in paese avevamo la Casetta dell’acqua di via Sant’Anna a Cantone, da tempo c’era l’idea di andare a servire anche l’altra zona oltre il Sempione e così abbiamo scelto Sant’Ilario – spiega Cozzi – Abbiamo già svolto il sopralluogo insieme alla società Cap Holding, nella zona oltre alla Casetta ci sarà anche un nuovo cancello e un impianto di illuminazione”. E il primo cittadino prosegue: “L’ex Acli, come noto, è stato abbattuto e ora è stato ricavato un parcheggio. Posizionare lì la Casetta non andrà in alcun modo a inficiare quella che sarà la destinazione dell’area che, ricordiamolo, sarà scelta dopo un consulto con i cittadini”.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE