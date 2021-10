Legnano

Il Comune fa partite 1500 lettere per ricordare di prendere per tempo l’appuntamento

Carte d’identità in scadenza a Legnano. L’Ufficio Anagrafe del Comune ha provveduto a inviare un avviso a 1.491 cittadini con la carta d’identità in scadenza per ricordare loro la possibilità di prendere l’appuntamento per il rinnovo. Dall’11 ottobre sarà aperto un terzo sportello per aumentare il rilascio di CIE.

Carte d’identità in scadenza a Legnano

L’avviso di scadenza è una procedura che sarà adottata con regolarità dall’ufficio per fare in modo di evitare che i cittadini si riducano a richiedere il rinnovo all’ultimo momento affollando l’agenda delle urgenze. Visto il continuo aumento di appuntamenti per il rinnovo della CIE l’Ufficio Anagrafe ha organizzato, a partire dall’11 ottobre, l’apertura di un terzo sportello fisso di front office che permetterà di rilasciare 14 carte d’identità in più ogni giorno (ricordiamo che per il procedimento è necessario un quarto d’ora); incremento che, proiettato sulla settimana, diventa di 56 documenti e, sul mese, di circa 225.

Le parole dell'assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca

«Il periodo pandemico, con le diverse proroghe di validità delle carte d’identità che si sono succedute, ha modificato le scadenze dei documenti e portato a concentrare i rinnovi; da qui l’alto numero di richieste che gli uffici hanno ricevuto. Il tempo d’attesa a Legnano, che per l’utente può risultare elevato, è comunque sotto la media nazionale. Per venire incontro alle

esigenze dei cittadini gli uffici stanno facendo un grande sforzo, ma voglio sottolineare che i cittadini stessi possono dare il loro contributo a velocizzare il lavoro ricorrendo, dove possibile, all’autocertificazione valida, come stabilito dalla legge, ora anche per i privati, come banche, avvocati e notai, e ottenendo i certificati on line sul sito del Comune o direttamente dall’applicazione IO».

Da ricordare che i cittadini, in sede di rinnovo CIE, devono esprimere il loro consenso all’espianto di organi.

Al seguente link l’elenco dei certificati ottenibili on line:

https://portale.comune.legnano.mi.it/portal/servizi/comunicazioni/10/pubblica