Carolina Toia è il candidato sindaco della coalizione di centrodestra di Legnano.

La coalizione di centrodestra, rappresentata da Lega – Salvini Premier, Forza Italia e Fratelli d’Italia, dopo un articolato percorso è giunta alla candidatura da proporre per le prossime elezioni amministrative della città di Legnano. Il centrodestra ha identificato nell’avvocato Carolina Toia la candidata da sostenere come prossimo sindaco.

“Riteniamo che la scelta di proporre una giovane donna, una professionista competente e determinata, che apprezza e condivide i principi aggreganti delle forze di centrodestra, sia la risposta per tutti i cittadini che puntano ad una ripartenza della nostra città. Vogliamo infine ringraziare Carolina per aver accettato la sfida mettendosi in gioco con noi”.