Carolina Toia candidata sindaco di Lega e Forza Italia

Da giorni, tutti gli occhi sono puntati sul centrodestra, che finora, nonostante i rumors, non aveva ancora svelato le sue carte. Nel pomeriggio di oggi, martedì 7 luglio 2020, la corsa in avanti della Lega. Nessun annuncio ufficiale ma un post, eloquentissimo, su Facebook: una foto in bianco e nero dell’avvocato Toia, già consigliere regionale con la lista Maroni presidente, e i due hashtag #MayorCarol e #Legnano2020. A dire: è lei che vogliamo come sindaco. Una candidatura sulla quale convergerebbe anche Forza Italia.

Che cosa farà Fratelli d’Italia?

Resta da capire quale sarà la posizione di Fratelli d’Italia: si riuscirà a mantenere l’unità della coalizione di centrodestra o il partito di Giorgia Meloni correrà da solo proponendo come propria candidata Maira Cacucci?

Ecco chi sono gli altri candidati

Sono cinque, per il momento, i candidati sindaco ufficiali: si tratta di Franco Brumana del Movimento dei cittadini, Lorenzo Radice dello schieramento di centrosinistra (formato da Insieme per Legnano, Legnano popolare, Partito democratico e riLegnano), Alessandro Rogora dei Verdi-Europa verde, Simone Rigamonti del Movimento 5 stelle e Franco Colombo con la lista civica che porta il suo nome. C’è poi La Sinistra – Legnano in Comune, che ha annunciato che correrà da sola ma non ha ancora svelato il nome del proprio candidato alla carica di primo cittadino.

