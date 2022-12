Caro bollette: aiuti per 21mila euro

Non solo il clima magico per il Natale, l’Amministrazione di Albairate ha pensato anche alle famiglie che si trovano in difficoltà per il caro bollette

Un sostegno per i cittadini

Non solo il clima magico per il Natale, l’Amministrazione di Albairate ha pensato anche alle famiglie che si trovano in difficoltà, per tentare di rendere meno complicato questo periodo dell’anno.

Una situazione che si è aggravata con il caro energia, che si è sommata con le problematiche derivanti dall’emergenza sanitaria.

Il sindaco Flavio Crivellin ha voluto fare il punto sulla situazione, valutando con attenzione le esigenze dei cittadini, che per svariati motivi sono in affanno. «Siamo un comune di piccole dimensioni – ha detto il sindaco – Ma le azioni a sostegno dei cittadini che fanno fatica ad andare avanti non mancano».

Sul tavolo la Giunta guidata da Crivellin ha messo ben 21mila euro scovati nell’avanzo di bilancio.

«Una somma importante che va ad aggiungersi agli aiuti messi a disposizione durante il periodo pandemico – ha spiegato il sindaco – Noi abbiamo stabilito dei sostegni in ambito alimentare ed energetico».

Una fitta rete di aiuti

Il Comune ha una rete di aiuti fitta, che compre i pasti solidali messi a disposizione da Sodexo, la società che gestisce la mensa scolastica, sono circa dieci al giorno, buoni spesa e pacchi alimentare, frutto di una collaborazione tra Croce Rossa Italiana, Caritas ambrosiana e il banco alimentare.