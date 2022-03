Carenza medici di base: "Pd poco informato e senza idee"

Sanità pubblica

Al centro del dibattito l'assenza di più di mille medici di base sul territorio lombardo.

Attacco degli onorevoli Cecchetti e Monti delle Lega contro il Pd riguardo la carenza di medici di base in Lombardia.

L'attacco dell'onorevole leghista

Fabrizio Cecchetti, onorevole della Lega, ha voluto commentare gli attacchi arrivati da parte del Pd nei confronti della Regione a proposito della carenza di medici di base.

"Non è una notizia che il segretario regionale del Partito democratico, Vinicio Peluffo, sia distratto, poco informato e purtroppo anche carente di idee - hanno affermato Cecchetti e Monti - È notizia di questi giorni invece che Regione Lombardia ha bandito l’assegnazione di 1.166 ambiti per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, di cui 77 nella sola città di Milano. Purtroppo Peluffo oltre a non essere aggiornato copia maldestramente l’iniziativa della Lega che per prima si è attivata per raccogliere le firme sulla carenza dei medici di famiglia”.

Così l’onorevole Fabrizio Cecchetti ed Emanuele Monti, rispettivamente vicecapogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier e il Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone, in risposta al Pd.

“La carenza di medici di base, non ci stancheremo mai di dirlo, è un problema nazionale che non scopre ora il Pd. Per prima Regione Lombardia si è attivata in Conferenza Stato-Regioni per chiedere una immediata riorganizzazione dei tempi e dei modi di lavoro dei medici, orientandoli al lavoro in squadra, all’utilizzo sempre più diffuso della telemedicina e integrandoli con le Case di Comunità che stiamo realizzando. Questa è la ricetta che offriamo a Speranza e alla sinistra per porre rimedio a questo annoso tema” precisano Cecchetti e Monti.

Il depauperamento della sanità pubblica