Carenza medici di base, la Lega: "Tagli per miliardi di euro alla salute colpa del PD"

Al centro del dibattito fra PD e Lega le cause che hanno portato in molte città a non avere più medici di base.

La Lega con Cecchetti e Giudici attacca il PD sulla questioni carenza medici di base: "Il solo governo Letta ha fatto tagli per 8 miliardi di euro alla sanità".

L'attacco dei rappresentanti della Lega

Al centro del dibattito la carenza di medici di base in molti territori, tra questi Pregnana Milanese. Per il PD le cause sono da ricercare in Regione, per la Lega invece si tratta di una materia prettamente di Governo.

"Comprendiamo benissimo l’esigenza dei cittadini di Pregnana di avere il proprio medico di base, non comprendiamo la squallida e insensata strumentalizzazione del PD locale e del consigliere regionale lombardo Carlo Borghetti che scaricano sulla Regione Lombardia responsabilità che non ha e non può avere - hanno affermato l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, e il consigliere regionale leghista Simone Giudici - Intanto ricordiamo allo smemorato Borghetti che negli ultimi dieci anni i vari Governi, quasi tutti a trazione PD, di Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e il Conte bis, hanno inferto insensati tagli da 36 miliardi al sistema sanitario lombardo. Addirittura il solo governo di Enrico Letta ha fatto tagli per 8,4 miliardi al sistema sanitario nazionale".

Regione alla ricerca di più di 1000 nuovi medici di base