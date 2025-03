Capolinea Movibus a Molino Dorino: la Lega al fianco dei pendolari

L’arretramento del capolinea Movibus da piazzale Cadorna a Molino Dorino preoccupa i pendolari legnanesi, che hanno avviato una raccolta firme.

Capolinea Movibus a Molino Dorino: la Lega raccoglie le firme

Al loro fianco, oltre all'Amministrazione comunale di Legnano, si è subito schierata la Lega, che domani, sabato 8 marzo, dalle 9 alle 13, al mercato cittadino raccoglierà le firme in calce alla petizione che chiede di non spostare il capolinea.

Il Carroccio dichiara in una nota:

"Nel Consiglio comunale del 27 febbraio, grazie a un'interrogazione della Lega che chiedeva conto del taglio delle corse e dei disservizi creati da Movibus, abbiamo appreso per voce dell' assessore competente che il capolinea della linea Z602 (quella che da Legnano arriva in piazzale Cadorna a Milano) e Z603 (che parte da San Vittore Olona) verrà arretrato alla stazione metropolitana di Molino Dorino. Senza alcuna intenzione di fare polemica, ci chiediamo però quando l'Amministrazione ci avrebbe informato di questa decisione se non fosse stata costretta a rispondere all'istanza portata dalla Lega?".

"Ci troverete domani mattina all'emiciclo centrale del mercato"

I lumbard legnanesi proseguono:

"Se il capolinea venisse arretrato, sarebbe motivo di grandi disagi soprattutto per i pendolari che tutti i giorni utilizzano il trasporto pubblico su gomma per recarsi a lavoro. Come sempre siamo dalla parte dei cittadini e come già dichiarato in Consiglio comunale, siamo a loro disposizione per aiutarli e supportarli nelle strategie che vorranno mettere in campo. È notizia di qualche giorno fa che alcuni rappresentanti dei pendolari, dopo un incontro con l'Amministrazione, abbiano proposto una raccolta firme a sostegno della causa. Dopo questo incontro lo stesso assessore alla partita ci ha chiesto la disponibilità a supportare questa iniziativa. La Lega c'è e ci sarà sempre per i cittadini. Per questo motivo, come siamo abituati a fare, dalle parole passiamo subito ai fatti e sabato 8 marzo cominceremo a raccogliere le firme al nostro gazebo. Ci troverete all'emiciclo centrale del mercato di Legnano dalle 9 alle 13".