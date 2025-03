Campetti di via Alfieri, si cerca (ancora una volta) il nuovo gestore

Campetti di via Alfieri a San Vittore Olona, anche la nuova Amministrazione comunale cerca un nuovo gestore.

Anche l'attuale Amministrazione comunale di San Vittore Olona tenta di dare un futuro ai campi dal calcetto di via Alfieri. Come noto infatti l'area, che anni fa era molto frequentata dagli appassionati di calcio a cinque, da tempo giace in stato di abbandono. E' stato infatti pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse per individuare il promotore per un project financing per la riqualificazione, e successiva gestione, dei campetti che dall'ottobre 2019 sono senza gestore.

La scelta

"In questa fase si individuerà il promotore il cui progetto verrà dichiarato di pubblica utilità dall'Amministrazione comunale - annuncia il sindaco Marco Zerboni - Tale progetto sarà messo a gara con un bando al quale potranno partecipare il promotore della manifestazione di interesse approvata o altri soggetti. Nel caso in cui il promotore non dovesse aggiudicarsi la gara, avrà comunque il diritto di prelazione cioè potrà pareggiare l'offerta del vincitore e, quindi, gestire l'area che da troppo tempo ormai vede il degrado farla da padrone".

Zerboni "punzecchia" l’ex Amministrazione di Daniela Rossi: