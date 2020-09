Campetti di via Alfieri abbandonati, è polemica

Campetti di via Alfieri a San Vittore Olona abbandonati, è polemica. Le critiche della lista di opposizione Per San Vittore Olona. Il sindaco: “Saranno utilizzati dalle società sportive in attesa del bando per la nuova gestione”.

Campetti di via Alfieri, ancora polemica

“Dopo quasi 12 mesi di chiusura dei campetti di calcetto di via Alfieri vediamo lo stato indecoroso nel quale si trova la struttura, lasciata in perfetta efficienza nel maggio 2019. Dov’è il progetto che questa Amministrazione comunale aveva paventato alla cittadinanza nel novembre 2019?”. A parlare è la lista di opposizione Per San Vittore Olona di Paolo Salmoirgahi e Marco Zerboni.

Al centro della protesta l’impianto sportivo che ospita i campi da calcetto, ma non solo: “Quello di via Alfieri non è un caso isolato, altre strutture che noi dell’ex Amministrazione comunale avevamo lasciato ‘in eredità’ giacciono in uno stato pietoso come, ad esempio, la via Turati e lo Spazio 00 di via Valloggia (vedi foto). E non vengano a dirci che è colpa del lockdown perchè in tutti questi mesi gli uffici comunali, compreso l’Ufficio tecnico, sono stati operativi per predisporre manutenzioni e progetti: forse mancavano idee e volontà a questa Giunta? Ci sembra che le priorità di questa Amministrazione comunale non sia costruire ma distruggere tutto ciò che ha realizzato chi li ha preceduti, realizzato con passione e fatica per il bene della nostra cittadinanza”.

Sulla questione interviene il sindaco Daniela Rossi: “Proprio in questi giorni la nostra Giunta ha deliberato il regolamento per l’utilizzo dei campetti di via Alfieri in attesa del bando per la gestione futura dell’impianto sportivo. In attesa del bando la struttura sarà gestita direttamente dall’Amministrazione comunale, come già avviene per le palestre comunali, e sarà utilizzata dalle associazioni sportive a cominciare dalla prossima settimana. Il regolamento sarà visionabile sul sito internet del Comune”.

Le foto:

