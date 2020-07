Campagna elettorale 2020: “Insieme per Legnano”, cambia faccia con un nuovo logo. La lista supporta Lorenzo Radice, già consigliere e capogruppo di Insieme per Legnano.

“È iniziata la campagna elettorale 2020: è la quarta esperienza per Insieme per Legnano, un fatto davvero unico per una lista civica, arricchito dal poter sostenere alla carica di sindaco il “nostro” Lorenzo Radice, già consigliere e capogruppo di Insieme per Legnano.

Al fianco di Legnano Popolare, riLegnano e del Partito Democratico, vogliamo mettere l’accento sul rinnovamento, sul coinvolgimento di persone nuove alla politica e sulla capacità di generare nuove energie da ciò che già c’è, unendo il coraggio di immaginare alla forza della concretezza.

Urbanistica, sociale e sport i punti chiave della nostra proposta: un città più bella e più verde, più vicina ai bambini e ai loro genitori, ai disabili e agli anziani, capace di sostenere le associazioni del sociale, della cultura e dello sport.

In questa occasione abbiamo deciso di innovare anche il nostro storico simbolo, inaugurato alle elezioni del 2007 a sostegno di Franco Crespi.

Una modifica che sia espressione di innovazione e rigenerazione, con una grafica ancora più chiara, ma senza ovviamente perdere le importanti tracce della nostra storia.

Ecco quindi il nostro simbolo rinnovato per le elezioni 2020: in una nuova forma, i colori, il testo, i simboli della città, sono tutti ancora in evidenza. E abbiamo aggiunto la dicitura “dal 2007″ per rafforzare la nostra identità e storia.

Con questo logo, che potete apprezzare qui sotto, rinnovato ma sempre ben collegato alla nostra identità, vogliamo ora partire carichi per far conoscere ai legnanesi i nostri valori e i nostri progetti per la città.

Per dare a Legnano un’amministrazione capace, dialogante e aperta al futuro”.