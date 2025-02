Cambio nelle file di riLegnano in Consiglio comunale

Cambio nelle file di riLegnano che vede tornare sui banchi del consiglio comunale di Legnano di Davide Crepaldi.

Questa sera il gruppo consiliare di riLegnano vedrà il ritorno a Palazzo Malinverni di Davide Crepaldi a fianco di Antonio Sassi. Davide subentra a Paolo Garavaglia, che si è dimesso all'inizio dell'anno per motivi personali e professionali.

"A Paolo innanzitutto il ringraziamento per il servizio svolto e per l'impegno dimostrato in questi quattro anni abbondanti di attività istituzionale e non - fanno sapere da riLegnano - Ci preme ricordare in particolare quanto realizzato nell'ambito della sua delega alla Bicipolitana dove, con passione e competenza, ha contribuito in modo significativo a disegnare ed impostare una visione organica ed innovativa di questo importante aspetto della mobilità sostenibile, da sempre tema di impegno attivo per riLegnano. Un bentornato, quindi, e buon lavoro a Davide già coordinatore della nostra associazione e capogruppo della nostra lista durante la consigliatura Centinaio. E un in bocca al lupo a Paolo per i suoi progetti futuri e per l'attività che continuerà a svolgere all'interno della nostra lista".