Cambio in rosa nella Giunta Lavanga bis

Cambio in rosa nella Giunta di Pogliano Milanese, Lavanga Bis comunicata dal riconfermato sindaco dopo l’esito elettorale dell’8 e 9 giugno.

Chiara Belloni e Alice Scaglione i due nuovi ingressi

Due le sostituzioni, quelle di Valeria Rossi, ex assessore alla Scuola e di Sara Antonini ex assessore alla Terza età e ai Servizi sociali. Al loro posto il riconfermato primo cittadino ha nominato Chiara Belloni che si occuperà di Pubblica istruzione, Volontariato, Politiche giovanili e Alice Scaglione che ricoprirà il ruolo di assessore alle Politiche sociali, Sanità, Terza età, diversamente abili. Riconfermati al fianco del sindaco Lavanga sia il vice sindaco Gabriele Magistrelli che oltre a ricoprire il ruolo di vice sindaco avrà anche le deleghe alla Cultura, Storia e Tradizioni locali, Sport e Tempo libero. Luca Colombo si occuperà, invece di Urbanistica, Edilizia privata, Edilizia economica e popolare, Ecologia, Viabilità, Parchi e giardini, Efficienza energetica, Commercio, Artigianato, Industria e Lavoro.

Al Sindaco Lavanga le deleghe di Polizia Locale, Edilizia pubblica e Bilancio

Al sindaco Carmine Lavanga rimangono in carico le seguenti deleghe: Affari generali, Demanio e Patrimonio, Personale e Servizi demografici, Polizia locale e Protezione civile, Lavori pubblici, Edilizia pubblica, Edilizia cimiteriale, Tributi e Finanze, Bilancio, Programmazione economica e Società partecipate. Primo cittadino poglianese che ha nominato anche alcuni consiglieri comunali «sottosegretari» agli assessori. Lorenzo Airaghi , oltre a essere il capogruppo in Consiglio comunale, si occuperà anche di dare una mano per quanto riguarda il bilancio (delega in capo al sindaco) e alle deleghe in carico all’assessore Colombo.

Nominati anche i collaboratori degli assessori

Valeria Rossi sarà, invece, «sottosegretaria» e collaborerà principalmente con gli assessori Gabriele Magistrelli e Chiara Belloni. Angelo Matitecchia collaborerà, invece con l’assessore Luca Colombo. Francesca Martino, infine, entrerà nello staff dei due nuovi assessori, Alice Scaglione e Chiara Belloni. Non ancora decisa la data del primo Consiglio comunale del nuovo parlamentino poglianese.