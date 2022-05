Cambio delle deleghe nell'Amministrazione cittadina

Cambio delle deleghe nell'Amministrazione comunale di Inveruno con un rimpasto tra Giunta e consiglieri di maggioranza.

Un cambio previsto fin dall’inizio, maturato con un po’ di ritardo per lasciare lavorare l’Amministrazione nei mesi complessi dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. La ‘squadra’ di Sara Bettinelli si ‘rimescola’ con un rimpasto tra giunta e consiglieri di maggioranza per un cambio fisiologico incentrato alla crescita delle persone che lavorano in amministrazione:

“Si tratta di un percorso programmato che si concretizza solo ora per quanto avvenuto in questi anni – commenta il primo cittadino inverunese – Fin dall’inizio di questo mio secondo mandato ci siamo dati come obiettivo di lavoro che la ‘squadra’ che si impegna in amministrazione avesse, nel tempo, un proprio spazio per vivere e conoscere la macchina comunale ed accrescerne le potenzialità. Credo non si debba mai perdere l’occasione di permettere a ciascuno di poter acquisire conoscenza e mettersi a disposizione per buon funzionamento macchina comunale”.