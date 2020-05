Calati e il rilancio: sul piatto 232.450 euro VIDEO

232.450 euro per sostegno alle esigenze delle famiglie. Lo annuncia il sindaco Chiara Calati, insieme alla Giunta, al termine della concertazione con la città. “Famiglia al centro della manovra, come da programma elettorale”, ha precisato Calati.

Nuovi buoni alimentari

Esauriti i 27mila governativi per i bonus, 55 le famiglie escluse: stanziati oltre 71mila euro per queste domande e per aprire un nuovo bando comunale (50 euro a persona, invece di 100) per rispondere a più richieste.

Calati e il rilancio: sul piatto 232.450 euro

30mila euro per sostenere il pagamento di utenze e affitto, 30mila euro per sostenere la conciliazione dei tempi di famiglia e lavoro: in vista della riapertura dei centri estivi, si pensa a voucher per le famiglie; altri 50mila euro pronti per settembre, per riorganizzare pre, post scuola e spazio compiti, 10mila euro per acquisto tablet da dare in comodato d’uso a chi non ne ha. 10mila euro per i nidi privati. 31mila per le paritarie, a fronte del questionario sottoposto alle paritarie, con modalità di erogazione da definire a sostegno delle famiglie. Venerdì, in edicola, un approfondimento con tutti i dati.

TORNA ALLA HOME