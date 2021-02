Bonus fragili anche nel 2021 per le famiglie

“A Corbetta non vogliamo lasciare indietro nessuno. Crediamo fortemente nel sostegno vero, nell’aiuto ad alleviare la vita di chi fa fronte a situazioni di fragilità, di disabilità media, grave e di non autosufficienza. Quest’anno abbiamo stanziato per il buono Fragilità risorse per 155mila euro. Vista l’esplosione dell’emergenza Coronavirus, dopo la riassegnazione con automatismo del contributo alle persone già individuate nel 2020, sarà possibile riconoscere anche ai beneficiari del nuovo bando 2021 un aiuto economico fino a 500 euro euro ad avente diritto, il doppio rispetto all’anno scorso”, spiega l’assessore Linda Giovannini.