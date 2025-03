Bonus affitti, la Giunta replica sulle domande ammesse ma non finanziate

«C’è già la variazione pronta» così esordisce il sindaco Luca Del Gobbo nel commentare la pubblicazione della graduatoria del bonus affitti, dalla quale sono rimaste esclude le domande di 17 famiglie che il Comune di Magenta al momento non è riuscito a finanziare. «Sul sociale abbiamo sempre dato a Chiodini quello che ha chiesto» aggiunge.

Bonus affitti, la Giunta sulle domande non finanziate

I dati contenuti nella determina vedono la presentazione di 132 domande, di cui 60 domande risultano ammesse e finanziabili, 17 risultano ammesse e non finanziabili e 55 invece non ammesse per diversi motivi.

È a questo punto che interviene l’assessore al Welfare Giampiero Chiodini, spiegando passo per passo il percorso del bonus:

«Cosa succede ora, che di queste 60 domande ammesse l’inquilino deve chiedere al proprietario di inserire in piattaforma il proprio Iban, perché il bonus non viene dato all’inquilino ma direttamente al proprietario. Quando termineremo anche questa fare andremo a capire effettivamente quali sono le domande ancora ammesse ma non finanziabili, sulle quali noi comunque daremo una risposta con una variazione di bilancio. Per cui immaginando che le 60 domande ammesse abbiano tutte responso positivo dal proprietario - e così le altre 17 - i 77 totali avranno il bonus».

Tale bonus è di 500 euro per i nuclei familiari di una o due persone e di 800 euro per quelli da tre persone in su. Così poi conclude Chiodini: