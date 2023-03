"Bomboniera", via al nuovo look da 990mila euro

"Bomboniera" di Cerro Maggiore, partiti i lavori che la trasformeranno in sala polifunzionale e uffici.

"Bomboniera", via ai lavori

Per tutti è la "Bomboniera": stiamo parlando della Galleria Grassi, struttura stile piazza coperta che si trova nel pieno centro cittadino di Cerro Maggiore, in via san Carlo, a fianco del municipio. In questi giorni sono partiti i lavori, da 990mila euro (finanziati da Regione Lombardia), che trasformeranno questo luogo cittadino oggi in balia del degrado in una struttura riqualificata: al piano terra ci sarà una sala polivalente dove si potranno ospitare mostre e conferenze, al primo spazio per uffici comunali (e servizi igienici) che saranno collegati al vicini municipio mediante una scala di collegamento interno.

Tutto con nuovi impianti di riscaldamento dell'aria, nuovi impianti elettrici, adeguamento normativo dell'involucro a fini energetici (pareti e copertura) e con la sistemazione dell'area esterna. I lavori dovrebbero durare 6-8 mesi.

Le parole del sindaco

"Dal mio insediamento a oggi sono stati molti i lavori pubblici avviati e conclusi - esordisce il sindaco Nuccia Berra - Nemmeno la pandemia ha rallentato i nostri progetti. Passo dopo passo abbiamo creato le condizioni per dare un nuovo volto a Cerro e, non dobbiamo dimenticarlo, anche Regione Lombardia ha apprezzato il nostro lavoro finanziando interamente progetto e lavori per una cifra poco inferiore al milione di euro. Inoltre, dopo la conclusione delle opere, avremo a disposizione nuovi uffici comunali per garantire maggiori spazi al settore cultura, istruzione e sport e maggiore riservatezza agli uffici del settore sociale. Sono veramente molto soddisfatta e, come sempre, seguirò da vicino i lavori, ben affiancata dai miei collaboratori e, soprattutto, dai nostri ottimi funzionari comunali, per arrivare nel minor tempo possibile a poter vedere la conclusione del cantiere".

La soddisfazione della maggioranza

Contenta del progetto anche l’intera maggioranza formata, come noto, da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega che commentano: