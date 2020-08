Bombardamento inglese, la cerimonia di Legnano non dimentica

Bombardamento inglese sulla città, la cerimonia del Comitato Legnano Non Dimentica.

La cerimonia si è svolta in città, a cura del Comitato Legnano Non Dimentica. Ieri, domenica 16 agosto 2020, i membri del gruppo hanno “reso omaggio alle vittime civili dell’incursione aerea che a Legnano, nella notte fra il 13 e il 14 agosto 1943, colpì le contrade di Legnarello – nelle vie Galvani e Moscova – e dell’Olmina: aree residenziali che, senza alcuna motivazione bellica, furono rase al suolo dai bombardieri Alleati. Quelle del bombardamento inglese sono vittime legnanesi innocenti che hanno pagato con la propria vita la sola colpa di essere italiani e di essersi trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato. Sono solo alcuni dei numerosissimi martiri caduti sotto le sconsiderate, intenzionali e disumane strategie di ‘carpet bombing’ usate dagli Alleati per fiaccare il morale della popolazione italiana e portarla alla resa. Noi ci schiereremo sempre dalla parte della verità, per ricordare ogni giorno chi è caduto sotto i colpi dell’odio e della violenza nemica”.

