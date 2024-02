Body cam collegate alla centrale: si punta al finanziamento

Body cam collegate alla centrale: il nuovo obiettivo della Polizia locale di Cerro Maggiore.

Body cam collegate alla centrale

L'obiettivo è quello di implementare la videosorveglianza con nuovo body cam, ossia le telecamere sulle divise degli agenti, collegate in tempo reale con la centrale del comando. Per questo la Polizia locale di Cerro Maggiore ha deciso di aderire al bando promosso da Regione Lombardia relativo a progetti di sicurezza urbana. "Si tratta di progetti che possono garantire nuove dotazioni di servizio, sempre al passo coi tempi e tecnologicamente avanzate - afferma il vicesindaco e assessore alla Polizia locale Alessandro Provini - Il programma messo a punto dal nostro comando si basa sul coordinamento tra il servizio di videosorveglianza centralizzato e la pattuglia. Il finanziamento totale richiesto ammonta a poco meno di 8mila euro, per un importo complessivo di progetto di 15mila. Se arrivasse anche questo finanziamento, negli ultimi quattro anni, avremmo complessivamente raggiunto una cifra che supera i 100mila euro per la riconversione totale dei mezzi a disposizione del corpo di Polizia Locale".

L'impegno sovracomunale

E il vicesindaco ricorda l'impegno della Polizia locale anche in ambito sovracomunale: "Questo progetto, come i precedenti, vuole migliorare la già ricca dotazione strumentale a disposizione dei nostri agenti e non solo, grazie all'accordo sovracomunale con Rescaldina e con l'asse del Sempione. Proprio per questo, i nostri investimenti producono degli effetti ancora più importanti, perché messi a disposizione di una platea ben più ampia rispetto al comando Cerro Maggiore".