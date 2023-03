Bilancio sociale di fine mandato per la Giunta Palestra ad Arese

Bilancio sociale di fine mandato per Arese

E' arrivata la fine del mandato della Giunta Palestra, formata dal sindaco Michela Palestra, vicesindaco Luca Nuvoli e gli assessori Veronica Cerea, Roberta Tellini, Enrico Ioli e Denise Scupola. Per questo motivo è stato reso noto il Bilancio sociale di fine mandato.

Introdotto dal Ministero della Pubblica Amministrazione nel 2006, il Bilancio di fine mandato è un rendiconto che in in modo trasparente, oggettivo e verificabile, mostra gli obiettivi programmatici raggiunti durante tutto il mandato amministrativo, compresi gli anni della pandemia. Il bilancio sociale di fine mandato è stato pubblicato sul sito istituzionale: https://comune.arese.mi.it/documenti/bilancio-sociale-di-fine-mandato-2018-2023/ e sarà distribuito anche sul territorio di Arese, per consentire anche a chi - per vari motivi - non accede al web di poterne disporre in formato cartaceo.

Le parole di Palestra e Nuvoli