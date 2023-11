Bilancio partecipato, si raccolgono idee per investimenti, cultura e sport

Bilancio partecipato di Rescaldina, via alle nuove idee per cultura e sport.

Bilancio partecipativo, si riparte

Al via la nuova edizione del Bilancio partecipativo del Comune di Rescaldina, Elena Gasparri. assessore alla Cultura, spiega la prima fase del progetto, ormai consolidato, del Comune. "Da lunedì e fino a domenica 19 novembre è possibile presentare le nuove idee per gli ambiti 'investimenti' e 'iniziative sportive e culturali' - annuncia Gasparri - Tutti i cittadini, a partire dai 6 anni per la prima sezione e dai 15 per la seconda, potranno avanzare le loro proposte. Le linee guida, riviste dal gruppo promotore sono pubblicate sul sito del Comune e sulla pagina dedicata al progetto (https://sites.google.com/site/bprescaldina)".

Come partecipare

Sono confermate le stesse modalità delle scorse edizioni riguardo l’impostazione del progetto; il Comune cercherà di di ampliare la diffusione attraverso dei Qr Code, che agevoleranno la compilazione dei moduli, tanto nella fase di presentazione delle idee quanto in quella delle votazioni.

Confermati anche i dati riguardo i fondi che verranno stanziati per la realizzazione delle varie proposte: saranno usufruibili 45mila euro per la parte degli "investimenti», metà dei quali dovranno essere usati per i progetti presentati dalla fascia 6-14 anni. 15mila euro, invece, sono i fondi destinati alle "iniziative sportive e culturali".

L’assessore Elena Gasparri ha lasciato un commento riguardo questa nuova edizione del Bilancio Partecipativo: "Siamo contenti di ripartire con una nuova edizione del Bilancio partecipativo, la settima da quando abbiamo cominciato con la Giunta dell’ex sindaco Michele Cattaneo. Per noi rappresenta un momento centrale di contatto e ascolto della cittadinanza. Il coinvolgimento dei bambini in particolare in questi ultimi anni ci ha dato modo di implementare il progetto 'Città a misura di bambini', facendo un passo ulteriore verso la visione di città che abbiamo in mente per Rescaldina".