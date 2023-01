Bilancio partecipato: ecco i vincitori

Nuovo bilancio partecipato ad Arconate: c’è il vincitore.

Bilancio partecipato: la cordata del volontariato si aggiudica la vittoria

Dopo un tentativo vano lo scorso anno di presentazione dello stesso piano, quest’anno ha vinto il progetto di Arconate serena, Avis, Aido e Centro anziani e pensionati per l’acquisto di una nuova autovettura con cui presidiare il territorio e dare tranquillità al paese. Il progetto ha ottenuto 292 voti su un totale di 394 votanti pari al 74% delle preferenze espresse, praticamente un plebiscito.

Le altre proposte: un'area verde attrezzata e telecamere fuori dalle scuole

Secondo classificato il progetto "Pensare verde" di Renata Minnaja, ex vicesindaco dell’ Amministrazione Colombo e membro della Commissione Ambiente, che ha ottenuto 56 voti pari al 14,2% e prevedeva l’istituzione di un'area verde attrezzata di fronte al cimitero.

Terzo il progetto presentato dall’Istituto omnicomprensivo che prevedeva l’istallazione di telecamere fuori da ogni plesso scolastico votato da 46 cittadini arconatesi pari all'11,7 per cento. Le votazioni da quest’anno si potevano effettuare solo tramite via email.

L'assessore Colombo: "Soddisfatto della buona partecipazione"

"Sono soddisfatto della buona partecipazione - afferma l’assessore Francesco Colombo - Il bilancio partecipato è importante, è un esercizio di democrazia e di coinvolgimento della cittadinanza nell’amministrazione del Comune. In base a questo si realizzano progetti che sono intesi come priorità dai cittadini".

In palio 15mila euro che saranno devoluti subito ai vincitori

Anche per questo bilancio, nonostante la crisi economica, il Comune mette a disposizione la cifra di 15mila euro che saranno devoluti subito alle associazioni vincitrici.