Bilancio partecipato 2020: ecco il progetto vincitore

Bilancio partecipato 2020 ad Arconate: decretato il progetto vincitore.

Bilancio partecipato: l’annuncio dell’Amministrazione

E’ l’assessore Francesco Colombo ad annunciare nella serata di ieri , lunedì 11 gennaio 2021, i vincitori del progetto bilancio partecipato 2020. Con lo schiacciante risultato di 409 voti (il 57,68%) la vittoria è andata alla proposta “Una cucina per tutti”, avanzata dal Centro Pensionati per l’acquisto di un nuovo forno con fornello a cinque fuochi per la cucina del centro situato in via Beata Vergine. La cifra stanziata per il progetto vincitore è di 15.000 euro. Lo spazio è usato abitualmente da tutte le associazioni di Arconate per ogni tipologia di evento. L’afflusso di voti quest’anno è stato ancora più massiccio del solito, ben 709.

Le parole dell’assessore

“Mi sento di congratularmi con il centro pensionati per questa vittoria netta – ha detto Colombo – Ma mi congratulo anche con tutti gli altri partecipanti per avere avuto la voglia presentare i propri progetti, con i membri del comitato tecnico che li hanno vagliati e con i cittadini che li hanno votati”. Buon posizionamento, con secondo e terzo posto, anche per le proposte di acquisto di una nuova vettura per Arconate Serena e per un ecografo per il Comune.

