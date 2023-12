Presentazione del bilancio 2024 per il Comune di Bareggio con il mantenimento degli attuali servizi e diversi investimenti in programma.

Bilancio 2024: tutti gli investimenti a Bareggio

“Grazie a un lavoro meticoloso su tutti i capitoli e a qualche sacrificio, riusciamo nonostante le difficoltà a mantenere tutti i servizi alla popolazione, compreso il trasporto scolastico, e a dare corso a numerosi investimenti”. Così l’assessore Nico Beltramello presenta il bilancio 2024.

“Il bilancio di previsione, che pareggia per poco meno di 18 milioni di euro, risente notevolmente degli effetti negativi legati all’inflazione – spiega l’assessore Beltramello -. L’incremento dei prezzi ha avuto un effetto sulle previsioni di spesa dell’Ente, sia per l’acquisto di beni, sia per quello indiretto, legato ad appalti ed affidamenti in corso per la prestazione di servizi. Negli ultimi anni l’incremento ISTAT dei prezzi ha raggiunto anche aumenti di due cifre e sino agli inizi del 2020 risultava sostanzialmente pari a zero. Gli incrementi delle tariffe sono stati tuttavia ampiamente contenuti rispetto al reale incremento ISTAT”.

Gli investimenti previsti

Tra gli investimenti che troveranno attuazione nell’anno che sta per iniziare ci sono la rotonda di via Roma, la pista ciclabile di via De Gasperi (fondi regionali), la manutenzione straordinaria del centro sportivo Magistrelli e la manutenzione di scuole, alloggi Erp, strade e parchi pubblici. Messo a bilancio anche l’efficientamento energetico della scuola secondaria di via Matteotti (in attesa dell’esito del bando regionale a cui il Comune ha partecipato) e della scuola secondaria di San Martino finanziato in parte con fondi ministeriali.

Tra i principali progetti che vedranno la luce negli altri settori, il controllo del vicinato, il potenziamento dei turni serali della Polizia Locale per concentrarsi in particolare sulla lotta contro lo spaccio, il proseguimento della rigenerazione urbana delle aree dismesse, l’apertura della nuova farmacia comunale in zona nord e la pianificazione degli interventi nell’ambito del PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche). Confermati tutti i servizi alla persona e gli eventi, verrà riproposto anche il progetto “Giovani Smart” in collaborazione con Bareggionauti.

Il commento del sindaco Linda Colombo