Bià: "Una Giunta senza proposte né sostanza"

Ad un anno dalle elezioni amministrative di Abbiategrasso , che hanno decretato la vittoria del centrodestra e la riconferma del sindaco Cesare Nai, la lista civica “La Città”, secondo partito abbiatense, all’opposizione in Consiglio comunale, dopo un summit di questi giorni denuncia, attraverso una nota, la totale assenza di proposta e la totale sudditanza della Giunta Nai nei confronti di:

Il futuro dell'ospedale Cantù

Secondo la civica il depotenziamento del nosocomio cittadino non si arresta e l'Amministrazione non sta facendo nulla per rilanciare il plesso ospedaliero, quindi , la civica denota una sudditanza nei confronti di :

"ATS e Regione davanti all’innegabile e progressivo svuotamento dell’ospedale Cantù, al centro di forti polemiche, che la recente visita dell’Assessore Regionale Bertolaso non ha modificato. Visita avvenuta, in definitiva, all’insaputa di quasi tutti”

La superstrada Boffalora-Vigevano

Altro punto di debolezza lo intravedono in relazione al progetto della superstrada Anas Boffalora- Vigevano.

“Il Commissario Governativo ha approvato il progetto definitivo della strada Vigevano – Malpensa senza che il Comune abbia presentato o richiesto adeguate opere di mitigazione paesaggistiche e ambientali che rendano meno impattante e più compatibile con i luoghi che la strada percorre attraverso il nostro territorio agricolo”

Il raddoppio ferroviario

Altro focus, che la civica ritiene importante per il futuro della città è quello relativo al raddoppio ferroviario , ritenendo la Giunta Nai inerte :