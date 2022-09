Bettinelli riconosce la sconfitta: "Punto di partenza per un nuovo percorso"

Bettinelli riconosce la sconfitta alle politiche di ieri, domenica 25 settembre 2022, e assicura che il confronto con i cittadini e le diverse realtà territoriali che ha caratterizzato la sua campagna elettorale non andrà disperso.

Bettinelli: "I miei auguri di buon lavoro all'onorevole Laura Ravetto"

"L’esito di queste elezioni riconosce nella coalizione di centrodestra il vincitore - scrive Sara Bettinelli, candidata del Partito democratico alla Camera per il collegio di Legnano e sindaco di Inveruno all'indomani del voto che ha fatto registrare una netta affermazione del centrodestra con il 44% dei consensi - Per quanto riguarda il nostro territorio faccio i miei auguri di buon lavoro all’onorevole Laura Ravetto".

"Il confronto con i cittadini è un patrimonio che non andrà disperso"

"Un grazie sentito ai 49.336 elettori che hanno deciso di sostenerci alle urne - prosegue la candidata dem sconfitta - Da qui si vuole ripartire per dare voce alle loro istanze e concretezza alle loro aspettative. Grazie agli amministratori, alle rappresentanze politiche territoriali e a tutti i volontari con cui abbiamo condiviso questa sfida. Queste settimane di campagna elettorale sono state un’ importante opportunità per confrontarsi con i cittadini e le diverse realtà territoriali, entrando in diretto contatto con le criticità, ma anche con le numerose potenzialità del nostro territorio. È un patrimonio che non andrà assolutamente disperso, ma il punto di partenza per un nuovo percorso, da fare assieme!".