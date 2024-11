Ben 400mila euro per rifare asfalti e sistemare marciapiedi e incroci

Rifacimento asfalti e sistemazione di marciapiedi e incroci a Rescaldina: ben 400mila euro la somma stanziata dal Comune.

Rifacimento asfalti ma non solo

"Come già forse noto l’amministrazione ha destinato 400000 euro di avanzo di bilancio per interventi di rifacimento asfalti e sistemazioni di marciapiedi e incroci". A parlare è l'assessore ai Lavori pubblici di Rescaldina Matteo Moschetto che illustra le novità sul fronte delle opere in paese. "Sono state formulate proposte sulla base delle diverse segnalazioni ricevute dalla cittadinanza e confermate dalle successive verifiche tecniche, indirizzando gli sforzi di fatto su vie che risultano essere le più trafficate e non a caso dislocate sulle diverse aree del paese interessando l’oltre stazione, le zone centrali, periferiche e l’oltre Saronnese - afferma l'assessore - La priorità è stata in primissima battuta data alla messa in sicurezza di due incroci noti per la loro pericolosità e il susseguirsi di incidenti in diversi casi di significativa gravità. Si è poi pensato di risistemare i marciapiedi fortemente compromessi della via Moro quotidianamente utilizzati da un numero rilevante di cittadini".

Le tempistiche

Gli interventi sono previsti per la prossima primavera e richiederanno indicativamente una intera settimana lavorativa per il rifacimento di ogni via interessata, due settimane circa per l’incrocio Bozzente-Grossi e i marciapiedi di via Aldo Moro, quattro settimane per quello di via Giacomo Matteotti-via Monte Grappa.