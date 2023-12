Beatrice Metta eletta presidente di Italia viva Legnano

La legnanese Beatrice Metta è stata eletta presidente di Italia viva di Legnano.

Beatrice Metta a capo di Italia viva Legnano

L'elezione è arrivata ieri, domenica 17 dicembre, in chiusura dei congressi di Italia viva della Città metropolitana di Milano, che hanno portato alla nomina di tutti i presidenti comunali o di zona.

"Far rientrare nel mondo del lavoro il maggior numero di donne"

Metta, insegnante legnanese, è stata aletta per acclamazione. Nella discussione che si è svolta domenica mattina allo Studio Lionetti di Piazza Maggiolini a Parabiago, ha sintetizzato quali saranno gli orizzonti politici sui quali intende muoversi:

"Innanzitutto ritengo sia fondamentale partire dalla rilevanza che la Città di Legnano ha nell’Alto Milanese come fulcro dello sviluppo del territorio nonché anello di congiunzione con il basso Varesotto per esigenze comuni che devono vederci uniti e coesi soprattutto per le istanze e le esigenze del territorio in Regione Lombardia. Lo sviluppo del territorio passa attraverso il lavoro e soprattutto quello femminile, per il quale è sicuramente fondamentale aumentare i fondi per l’educazione da 0 a 6 anni potenziando i posti negli asili nido. Far rientrare nel mondo del lavoro il maggior numero di donne è rilavante per ridurre il margine tra chi lavora e chi è in pensione che negli anni si sta sempre più assottigliando paventando il reale rischio del crollo dell’intero sistema pensionistico. Infine occorre che la Città del Carroccio sia punto di riferimento per tutto l’Alto Milanese, creando momenti e luoghi di discussione condivisi che portano l’intero territorio, ricordiamolo, popolato da circa 265mila abitanti, a confrontarsi con tutte le altre realtà della Città metropolitana, creando le sinergie necessarie, valorizzando le peculiarità di ogni singolo Comune di quest’area. Lavorerò a stretto contatto con il coordinatore di Italia viva Altomilanese, Pino Lionetti, per il raggiungimento di questi obiettivi".