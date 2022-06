"Basta partiti, lista civica per le elezioni 2024"

"Basta partiti, per le elezioni comunali del 2024 faremo una lista civica": la decisione di Marco Longo e Andrea Turconi, attuali membri del gruppo di minoranza Centrodestra unito di Rescaldina.

"Basta partiti, nel 2024 lista civica"

Stop ai partiti, sì a una lista civica per la quale il candidato sindaco è già stato trovato. E' il progetto, già partito, di Marco Longo e Andrea Turconi, consiglieri comunali del gruppo di minoranza Centrodestra unito ed esponenti di Forza Italia (ma non rinnoveranno l’iscrizione) in vista delle elezioni comunali del 2024. "La nostra idea è unire le persone, non dividerle - esordisce Longo - Rispetto a tre anni fa sono cambiate tante cose, anche le persone stesse. Per le comunali del 2024 presenteremo una nuova lista dove non ci sarà il centrodestra o i partiti, ma ci saranno le persone. L’idea è quello di fare un cambio di rotta. Il motivo? Non è che non vogliamo più mettere i partiti, ma abbiamo deciso che un cittadino non deve essere catalogato in base al partito di appartenenza, bensì occorre che venga condiviso con noi un progetto"; "Vogliamo che con questo stacco radicale non ci siano influenze da parte dei partiti, noi ci occuperemo solo ed esclusivamente di Rescaldina e dei suoi cittadini" prosegue Turconi. I due smentiscono possibili problemi con gli attuali compagni di lista di minoranza, anzi.

Il candidato sindaco

"Il nostro candidato sindaco è una persona di Rescaldina, che ama il nostro territorio e che dedizione, tempo e passione da dedicare alla comunità" afferma Turconi, che sul nome del diretto interessato non intende aprire bocca.