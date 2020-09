Ballottaggio a Legnano, Europa Verde: “Con Radice solo un caffè”

Ballottaggio a Legnano il 4 e 5 ottobre tra Toia e Radice, Europa Verde: “Con Radice solo un caffè”.

“In questi giorni stiamo leggendo sui giornali cose poco corrette e non sempre veritiere nei nostri riguardi e vogliamo fare un minimo di chiarezza.

Ieri alle ore 18 abbiamo avuto un incontro con Radice in un bar di Legnano, in quell’incontro Lorenzo Radice ci ha esposto la sua ipotesi e dopo una decina di minuti ci siamo salutati.

Credo che questo si possa considerare poco più che un incontro interlocutorio e non quello che è stato definito come una fitta e serrata serie di incontri; di certo non si è parlato di assessori e nemmeno di programmi comuni, ma ci è stata semplicemente comunicata la posizione di Radice (che ringraziamo per averci offerto il caffè).

Ci riserviamo di aspettare la scadenza di domenica alle ore 12 per fare un comunicato riguardo le cruciali decisioni che verranno prese nelle prossime ore”.