Ballottaggio a Legnano, domenica sera aveva votato il 37,74%

Ballottaggio a Legnano, l’affluenza alle 23 di domenica 3 ottobre 2020 è stata del 37,74%.

Ballottaggio a Legnano, i dati dell’affluenza

Al termine della prima giornata di ballottaggio, sono stati 17.766 i legnanesi che sono andati a votare per esprimere la propria preferenza tra i due candidati sindaco in corsa: Carolina Toia del centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lista Toia) e Lorenzo Radice del centrosinistra (Partito democratico, Insieme per Legnano/Legnano popolare e riLegnano).

Il confronto con il primo turno

Alla stessa ora, due settimane fa, in occasione del primo turno, erano andati alle urne oltre 5mila elettori in più: domenica sera 20 settembre i votanti infatti erano stati 22.833, pari al 48,51%. Alle 19 di ieri, domenica 3 ottobre, aveva votato il 32,50%; a mezzogiorno, il 12,05. Negli stessi orari di domenica 20 settembre, erano andati alle urne rispettivamente il 38,80% e il 15,74% degli aventi diritto.

Il confronto con il ballottaggio del 2007

Al ballottaggio del 2007 (tra Gianbattista Fratus del centrodestra e Alberto Centinaio del centrosinistra), i votanti alla domenica sera erano stati 19.798, pari al 42,61%. Allora però si era votato soltanto alla domenica. Non è escluso che oggi si possa superare tale dato.

Lo spoglio in diretta

Come già avvenuto per il primo turno, anche oggi PrimaMilanoOvest seguirà lo spoglio elettorale in tempo reale.

