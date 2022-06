Ballottaggi, finora a Magenta si è votato di più che ad Abbiategrasso

Ballottaggi in corso, oggi domenica 26 giugno 2022, per la scelta del sindaco in sei comuni della provincia di Milano, tra i quali Abbiategrasso e Magenta.

Ballottaggi, finora alle urne il 14,41% ad Abbiategrasso e il 16,97% a Magenta

Alle 12, l'affluenza alle urne era stata del 14,41% ad Abbiategrasso (alla stessa ora, due settimane fa, aveva espresso la propria preferenza il 15,95% degli aventi diritto) e del 16,97% a Magenta (alla stessa ora, due settimane fa, aveva già votato il 18,96% degli elettori). Al primo turno, avevano detto la loro il 47,51% degli abbiatensi chiamati al voto e il 56,93% dei magentini aventi diritto.

I seggi per l’elezione dei nuovi sindaci saranno aperti fino alle 23. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.