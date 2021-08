Un annuncio last minute che terrà col fiato sospeso i corbettesi fino alla vigilia della presentazione delle liste: Marco Ballarini si ricandiderà? E’ questa l’ultima notizia della campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

Le compagini

Delineate le compagini (Centrodestra con candidato sindaco Renzo Bassetto, Centrosinistra con Antonio Cipriano e maggioranza uscente), manca infatti solo il nome dell’aspirante alla fascia tricolore alla guida delle sei liste (Viviamo Corbetta, Corbetta in Comune, Alleanza Cittadina, Lista Rosa, Forza Corbetta e la neonata Insieme per Corbetta) espressione dell’attuale Amministrazione.

La presentazione last minute

Se, per molti, la ricandidatura del primo cittadino uscente appare scontata, anche per via di un forte battage mediatico di cui si avvale personalmente, il diretto interessato non ha ancora ufficializzato il bis. La novità è che la coalizione e il candidato sindaco saranno presentati, ufficialmente, venerdì 3 settembre, alle 19, in piazza delle Giostre con un evento pubblico e in diretta Facebook.

Ballarini o Giovannini: chi guiderà la maggioranza uscente?

Che la maggioranza voglia giocare sulla suspance, emerge chiaramente dal volantino diffuso sui canali social, che riporta le foto sia di Ballarini, sia della sua vice Linda Giovannini, più volte data come possibile candidata alla fascia e coordinatrice della lista Viviamo Corbetta.