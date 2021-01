Baby Box: contributo raddoppiato

Baby Box: nel 2021 l’Amministrazione di Parabiago ha deciso di raddoppiare il contributo a sostegno delle nascite.

Baby Box: la riconferma del progetto partito l’anno scorso

La riuscita dell’iniziativa BabyBox nel corso del 2020, avviata in via sperimentale da parte dell’Amministrazione di Parabiago, ha indotto la Giunta a confermare e implementare il progetto anche per l’anno 2021. L’iniziativa coinvolge le famiglie residenti nella città di Parabiago che dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 vivranno la gioia di una nuova nascita.

L’Amministrazione Comunale ha, inoltre, promosso una manifestazione di interesse dedicata a operatori economici, associazioni e realtà locali che vogliano sponsorizzare ulteriormente questa iniziativa con la fornitura di buoni sconto dedicati o prodotti da fornire gratuitamente. Qui il link della manifestazione di interesse: www.comune.parabiago.mi.it

Cosa riceveranno i nuovi nati

Tutti i bambini nati quest’anno riceveranno una lettera di benvenuto (con tutti i dettagli dell’iniziativa) attraverso la registrazione anagrafica con la quale i genitori potranno recarsi alla farmacia comunale e ricevere la Baby Box che consiste in un carnet di 10 buoni del valore di 10 euro ciascuno (per un totale di 100 euro) spendibili in prodotti per la prima infanzia. Inoltre, verrà consegnato loro un pacco nascita offerto da Coop Lombardia contenente prodotti di vari generi destinati ai neonati.

Le parole dell’assessore

Sull’iniziativa interviene l’assessore alle Politiche sociali Elisa Lonati.

“Visto l’apprezzamento da parte delle famiglie rispetto all’iniziativa e la volontà di proseguire il sostegno alla genitorialità, abbiamo confermato e incentivato l’iniziativa BabyBox anche per il 2021. Si tratta di un gesto di attenzione che abbiamo riservato ai 185 bambini nati lo scorso anno e che rinnoviamo augurandoci che possa essere uno strumento che contribuisca alle spese delle famiglie nei primi mesi”.

Previsti anche alcuni incontri periodici

In un’ottica di accompagnamento alla genitorialità, l’iniziativa si arricchisce di incontri periodici gratuiti (nel rispetto delle misure in corso per il contenimento della pandemia) sempre in farmacia comunale che promuoverà temi legati alla nutrizione infantile; alla puericultura e alla consulenza pediatrica, oltre a una scontistica dedicata in queste occasioni di incontro. Attività che erano già state previste nel corso del 2020, ma che le misure di distanziamento hanno sospeso e che si confida possano essere realizza nel 2021.

