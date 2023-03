Azione Arese a sostegno di Roberta Tellini sindaco

Il partito di Azione ad Arese ha ufficializzato il proprio appoggio a Roberta Tellini, candidata sindaco alle prossime elezioni comunali di maggio.

Queste alcune delle parole con cui gli esponenti di Azione hanno ufficializzato il proprio appoggio a Tellini.

"In questa coalizione troviamo a livello locale il naturale posizionamento della nostra iniziativa politica nazionale, un’area centrista e moderata capace di offrire ad Arese una visione del futuro che rispecchia appieno la nostra ed in linea con i valori del nostro partito. Roberta rappresenta per noi la candidatura ideale per guidare Arese nella prossima legislatura che sarà cruciale per definire il futuro del nostro territorio in funzione dei nuovi sviluppi sia locali che regionali. Oltre a vantare un’esperienza più che ventennale nell’amministrazione pubblica, da più di dieci anni Roberta guida il progetto civico Arese Rinasce che sin dalla nascita ha posto la buona amministrazione della nostra città al primo posto e oggi porta in dote i valori e gli obiettivi di quel progetto in questa coalizione. Azione sarà presente in una lista civica a forte trazione “terzopolista” assieme ai sostenitori del progetto Lombardia Migliore di Letizia Moratti ricalcando in parte il disegno proposto nelle elezioni regionali di inizio anno che ad Arese ha conseguito un risultato di quasi il 12% dei consensi. Siamo pronti ad entrare in Azione con Roberta!”