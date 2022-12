Avvicendamento in Consiglio comunale

Si è svolto martedì 20 dicembre l'ultimo Consiglio comunale del 2022 di Vittuone, con l’ingresso nel Consiglio stesso di Massimiliano Corno.

In Consiglio arriva Corno

Il nuovo consigliere, il primo dei non eletti della lista civica al governo, Viviamo Vittuone, è subentrato a Giuseppe Invernizzi, che ha consegnato le dimissioni nel mese di dicembre. Invernizzi, già staccatosi dalla maggioranza precedentemente, sedeva nel gruppo misto: con Corno, quindi, la maggioranza torna ad essere al completo.

Oltre agli auguri di Natale, con l'auspicio, da parte del sindaco, Laura Bonfadini, della fine della guerra in Ucraina, l'intera Amministrazione comunale ha rivolto le sue felicitazioni all'assessore Elena Comerio, assente per la nascita della primogenita, Marie Soleil.

I punti all'ordine del giorno

La seduta aveva altri 3 punti all'ordine del giorno, oltre alla consueta approvazione dei verbali dell'assise precedente:

La revisione periodica delle partecipazioni societarie, obbligo di legge di fine anno. Il Sindaco Laura Bonfadini ha così illustrato le azioni di razionalizzazione periodica, decise dall'Ente, anche in un'ottica di convenienza economica.

La società EESCO Srl (quota di partecipazione dell’1,11733%) rimane in liquidazione, senza alcuna spesa in capo all'Ente. Per la Farmacia comunale di Vittuone Srl (quota di partecipazione 51%), l'Ente ha attivato la procedura di messa in liquidazione della società (naturalmente la farmacia proseguirà regolarmente l’attività), mentre per il Consorzio del Comune dei Navigli (5% e quota di gestione 6,5%) è stata perfezionata la trasformazione in Consorzio Navigli Spa (5%). Rimangono confermate le seguenti partecipate: Fondazione per Leggere (1,6620%), Azienda Speciale Consortile (7,20%) e CAP Holding Spa (0,192%).

Un nuovo ingresso per la Fondazione per leggere

È stato comunicato, da parte della consigliera alla cultura, Anna Papetti, l'ingresso nel nuovo CDA di Fondazione per Leggere del vittuonese Giorgio Bigogno, con l'elezione del nuovo mandato amministrativo 2022-2026, svoltasi il 29 novembre. Della zona, eletta nel CGI anche Annalisa Crivellaro, Assessore dell'Amministrazione di Sedriano.

Approvato il bilancio dell'azienda consortile

Approvato all’unanimità il piano di programma (Bilancio economico pluriennale esercizi 2022-2023-2024) di Azienda Speciale Consortile, a cui il Comune è associato con altri 11 Comuni del territorio. L'Azienda fornisce diversi servizi, a cui se ne aggiungeranno altri nel prossimo futuro (tra i quali la gestione dei nidi per l'infanzia), al vaglio in questi giorni di un tavolo di lavoro. L'auspicio dell'assessore ai Servizi sociali, Ivana Marcioni, è di potenziare i servizi rivolti alla fascia pre-adolescenziale. Di fatto, all'interno dell’Azienda è in atto la revisione dell'organigramma aziendale e delle aree di attività professionale. A fronte della riduzione dei ricavi, dovuti al periodo pandemico e post-pandemico riferito al 2022, e al rincaro dei costi dell'energia elettrica e del gas, l’Azienda Speciale Consortile attuerà una revisione dei piani energetici.

Esternalizzato il servizio di riscossione

Approvata l'esternalizzazione in concessione del Canone Unico Patrimoniale, ovvero dell'attività di supporto e di accertamento della riscossione della somma dovuta al Comune per l'occupazione del suolo pubblico e per gli spazi pubblicitari.