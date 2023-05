Avvicendamento in Consiglio comunale per riLegnano

Cambio in Consiglio comunale a Legnano nei banchi di riLegnano dove Marta Monti ha deciso di lasciare il posto al collega Antonio Sassi.

Durante la seduta del Consiglio Comunale di questa sera, martedì 16 maggio 2023, Antonio Sassi prenderà ufficialmente il posto di Marta Monti come consigliere comunale per riLegnano.

Monti è giunta alla decisione di rassegnare le proprie dimissioni dopo una attenta e sofferta riflessione, avendo dovuto constatare che, da ormai qualche mese, gli impegni lavorativi erano diventati inconciliabili con una diligente attività consigliare.

Entrerà quindi in Consiglio Antonio Sassi, che assumerà a breve anche la carica di capogruppo. Socio di riLegnano praticamente dall’inizio dell’attività della lista civica, già consigliere comunale durante l’amministrazione Centinaio e coordinatore dell’associazione fino a pochi giorni fa, Antonio è dirigente in campo formativo e attivo da sempre nel volontariato ambientale, sociale e politico.

Gli auguri della lista

"A Marta va il nostro sincero ringraziamento per la passione con cui ha svolto l’incarico di consigliera comunale in questi due anni e mezzo e per la volontà di continuare il proprio impegno per la città attraverso la nostra lista. Ad Antonio vanno il nostro incoraggiamento e un sentito grazie per la continua disponibilità a confermare il proprio impegno, da oggi in questo “nuovo” ruolo".

L’avvicendamento in Consiglio Comunale non è il solo cambio di ruoli che ha interessato riLegnano. La scorsa settimana l’assemblea annuale della lista ha rinnovato il coordinamento dell’associazione, giunto a naturale scadenza, eleggendo Roberto Casero a coprire il ruolo di coordinatore e Davide Crepaldi, Marta Monti, Marta Olgiati e Paolo Garavaglia a completare il coordinamento.

Roberto e Davide sono tra i fondatori di riLegnano e, negli anni passati, hanno entrambi già ricoperto il ruolo di coordinatore dell’associazione. Davide è stato anche consigliere comunale durante i primi anni dell’amministrazione Centinaio. Marta Monti esce dal Consiglio Comunale ma conferma il proprio impegno per riLegnano; Paolo è consigliere comunale con delega alla Bicipolitana. Per entrambi è il primo mandato in coordinamento. Marta Olgiati è la responsabile della comunicazione della lista, ha fatto già parte del coordinamento nei due anni passati e viene quindi riconfermata per un altro mandato.