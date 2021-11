Asst Ovest Milanese in campo per i Disturbi del comportamento alimentare

Regione Lombardia

Una problematica che negli ultimi anni, anche a causa della pandemia, ha segnato un aumento di persone coinvolte.

Questa mattina, 3 novembre 2021, si è svolta la conferenza stampa sui Disturbi del comportamento alimentare, promossa dalla Asst Ovest Milanese.

Asst Milanese in campo per i Disturbi del comportamento alimentare

I relatori - Lorena Vergani, responsabile dell'Unità operativa semplice dipartimentale di Psicologia clinica del Dipartimento Salute mentale e dipendenze dell'Asst Ovest Milanese, e Giorgio Bianconi, direttore dell'Unità operativa complessa di Psichiatria di Legnano del medesimo dipartimento - hanno rilevato quanto queste patologie siano divenute un problema di rilevanza epidemiologica. Questi Disturbi hanno da sempre una elevata mortalità, oltre che una elevata morbilità per altre patologie e, purtroppo, la connotazione culturale che si associa ad alcuni aspetti centrali dei disturbi del comportamento alimentare ha fatto sì che nel tempo molti pazienti, anche gravi, non giungessero all’osservazione clinica ed al trattamento.

Attenzione sempre maggiore sul tema

Nel corso degli ultimi 20 anni, a livello mondiale, nazionale e regionale, è cresciuto sensibilmente l’interesse per i Disturbi della condotta alimentare; questo anche in relazione allo scarso accesso dei pazienti con Disturbo della condotta alimentare nei servizi di salute mentale. Regione Lombardia, con la spinta fornita dal Piano regionale Salute Mentale 2004-2006, ha garantito alle aziende sociosanitarie la possibilità di sviluppare Programmi Innovativi dedicati proprio a questo specifico ambito, sotto la regia delle Agenzia di tutela della salute.

In campo da più di 12 anni

Nel 2009, questa Asst, dopo una lettura della domanda e dei bisogni nel territorio, recependo le indicazioni regionali attraverso il Programma Innovativo “Percorsi Diagnostico-Terapeutici Integrati per i Disturbi del comportamento alimentare”, ha avviato un ambulatorio dedicato a queste patologie ed agli utenti che ne erano portatori, residenti nel territorio della stessa Azienda. Dal 2009 ad oggi l’Ambulatorio Disturbi del comportamento alimentare ha avviato percorsi diagnostico-terapeutici a favore di circa 700 utenti, con vari livelli di gravità. Purtroppo negli ultimi anni, e particolarmente in concomitanza con gli effetti della pandemia da Covid-19, l’Ambulatorio ha visto un netto aumento della domanda, della gravità dei quadri clinici, in associazione a una importante riduzione dell’età di esordio, al momento attestata prevalentemente nella fascia adolescenziale. In questo momento, l’Ambulatorio Disturbi del comportamento alimentare di Asst Ovest Milanese sta approntando un piano di sviluppo dell’offerta per rispondere alla complessa variazione della domanda.

Nella foto di copertina: il dottor Giorgio Bianconi e la dottoressa Lorena Vergani durate la conferenza stampa